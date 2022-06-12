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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تفتتح مشروع الملعب الخماسي بمركز شباب الزعاترة

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

اختتمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم، الأحد، لافتتاح عدد من المشروعات بقطاعات خدمة المواطنين والتعليم والصحة والشباب والرياضة، ضمن الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة، حيث تم افتتاح الملعب الخماسي مركز شباب الزعاترة بمركز الزرقا.

جاء ذلك بحضور عاطف عبد الهادى، مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء مصطفى عابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا. 

وتم استعراض ما تم تتفيذه من أعمال تطوير للملعب الذى يأتى على مساحة ١٢٠٠متر ويُعد ملحق لمركز الشباب المُنشأ منذ عام ١٩٩٢م ولم يشهد اى أعمال تطوير منذ عام ٢٠١٣ م، إلى جانب إنشاء سور للمركز، كما اطلعت "المحافظ" على الأنشطة التى يقدمها المركز  بالمبنى الإدارى الذى يشمل قاعات أنشطة وصالة رياضية ومكتبة.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة تأتى ضمن خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب بجميع المناطق بشكل عام وبالقرى بشكل خاص، لاتاحة كافة الأنشطة أمام النشء والشباب.

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