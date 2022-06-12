عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل طفل بسلاح أبيض في الشرقية للمفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود واسلام محجوب، حكمها بإحالة أوراق المتهم بقتل اطفل لخلافات  بينهما الي فضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 17 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان، بوصول "وليد أشرف محمد " 17 سنة، مُقيم بمدينة العاشر من رمضان، جثةً هامدةً متأثراً بإصابته بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين أنه بعد انتهاء المجنى عليه ونجل شقيقته، ويُدعى هاني، من أداء صلاة الجمعة فى أحد المساجد بمدينة العاشر من رمضان، نشبت مشادة بين المجنى عليه وأحد الأشخاص، والذي كان بيده سلاح أبيض (مطواة) طعن بها المجنى عليه عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتكفل باقى المتهمين بإبعاد نجل شقيقة المجنى عليه عنه حتى فرغ منه المتهم وتركه جثةً هامدةً .

المؤبد لـ 3 متهمين خطفوا شخصا وقاموا بتعذيبه لسرقته في بنها

 

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتبين وجود خلافات بينه وبين المجنى عليه لسابقة قيام المجنى عليه بإصابته فى مشاجرة بينهما فقرر المتهم الانتقام منه، وبالعرض على نيابة العاشر من رمضان، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 116 لسنة 2022،والتي أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية ضبط أغسطس خلافات مفتي الديار المصرية مدينة العاشر من رمضان الزقازيق مشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

اليوم.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

أكبر راتب في تاريخ القلعة الحمراء.. كم سيتقاضى أحمد حجازي حال توقيعه للأهلي ؟

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

ترشيحاتنا

كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت قذائف مدفعية في استعراض للقوة

لجنة مجلس الشيوخ تطالب بجدول زمنى لتقنين وتسجيل الأراضى الزراعية

منع الغش والتلاعب الأبرز..5 أهداف لقانون تنظيم الحج بعد تصديق الرئيس السيسي

شركة إماراتية تعلن جاهزيتها للاستثمار في البوليستر بـ مصر.. ومدبولي: جاهزون بموقع المشروع

رئيس وزراء تايوان: نتعامل مع الصين بنية طيبة ومستعدون للتواصل معهم

أبرزهم الحمل والسرطان .. 4 أبراج لا تدخل معهم في عداوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أتلانتس المفقودة.. العثور على مدينة بريطانية اختفت تحت المياه منذ 650 عامًا

مهاجمة الأهداف المعادية في ختام التدريب الجوى المصرى السعودى فيصل – 12

وثائق مزورة.. تفاصيل براءة كريستيانو رونالدو من اغتصاب امرأة في نيفادا

خدعة العقل.. قصة ظاهرة وهم القمر وتسببها في تغير حجمه

فيديو

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

مهاجمة الأهداف المعادية في ختام التدريب الجوى المصرى السعودى فيصل – 12

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

اﻟﻤﺰﻳﺪ