إحالة أوراق المتهم بقتل طفل بسلاح أبيض في الشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود واسلام محجوب، حكمها بإحالة أوراق المتهم بقتل اطفل لخلافات بينهما الي فضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 17 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان، بوصول "وليد أشرف محمد " 17 سنة، مُقيم بمدينة العاشر من رمضان، جثةً هامدةً متأثراً بإصابته بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين أنه بعد انتهاء المجنى عليه ونجل شقيقته، ويُدعى هاني، من أداء صلاة الجمعة فى أحد المساجد بمدينة العاشر من رمضان، نشبت مشادة بين المجنى عليه وأحد الأشخاص، والذي كان بيده سلاح أبيض (مطواة) طعن بها المجنى عليه عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتكفل باقى المتهمين بإبعاد نجل شقيقة المجنى عليه عنه حتى فرغ منه المتهم وتركه جثةً هامدةً .

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتبين وجود خلافات بينه وبين المجنى عليه لسابقة قيام المجنى عليه بإصابته فى مشاجرة بينهما فقرر المتهم الانتقام منه، وبالعرض على نيابة العاشر من رمضان، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 116 لسنة 2022،والتي أصدرت حكمها المتقدم.