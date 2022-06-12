الزراعة: مصر حققت اكتفاء ذاتيا من اللحوم بنسبة 60%

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة لتطوير المنظومة الزراعية والثروة السمكية خلال الفترة الحالية.

وأشار القرش خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "ًصالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن "مصر من الدول الرائدة في تصدير الموالح على مستوى العالم، مضيفا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بتطوير منظومة الألبان".

وأوضح القرش: "تطوير رؤوس الماشية سيكون له مردود كبير علي المربين، معقبا: "الدولة تعمل حاليا على مضاعفة إنتاج الألبان واللحوم من رؤوس الماشية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة: "مصر وفرت السلع الغذائية في وقت عجزت فيه دول كبرى على توفيرها".

ولفت إلى أن مصر كان لديها اكتفاء ذاتيا من الإنتاج الحيواني لا تتعدى 20% منذ 2014 الآن تتخطى 60% من اللحوم والإنتاج الحيواني بشكل عام، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة أقرب من 100%، والألبان ومنتجات الألبان حدثت طفرة كبيرة فيها، وأصبح هناك اكتفاء ذاتيا من الألبان.