المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف لشخص حاول إدخال مواد مخدرة لمسجون

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، متهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه وذلك لمحاولته إدخال مواد مخدرة لمسجون بقسم شرطة الجمالية.

وقضت المحكمة أيضا بمصادرة المضبوطات التي كانت مع المتهم.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1335 لسنة 2021 جنايات الجمالية، والمقيدة برقم 524 كلي غرب القاهرة، قيام المتهم « خ . م، عاطل»، بإحراز مواد مخدرة دون مسوغ قانوني ومحاولة إدخالها لمسجون محبوس على ذمة قضية داخل قسم شرطة الجمالية.

الواقعة كانت عندما اشتبه رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، في المتهم أثناء زيارته لأحد المحجوزين على ذمة قضية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي مواد مخدرة وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات.

تم القبض على المتهم متلبسا بالمواد المخدرة التي كانت بحوزته ويحاول إدخالها للمتهم المحجوز على ذمة أحد القضايا.

وجاء في تقرير المعمل الكيمائي أن المخدرات المضبوطة بحوزة المتهم، عبارة عن كيس بلاستيكي يحتوي جوهر «م د م ب بيانكا» احدي مشتقات الاندازول المخدر.