عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف لشخص حاول إدخال مواد مخدرة لمسجون

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، متهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه وذلك لمحاولته إدخال مواد مخدرة لمسجون بقسم شرطة الجمالية.

وقضت المحكمة أيضا بمصادرة المضبوطات التي كانت مع المتهم.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1335 لسنة 2021 جنايات الجمالية، والمقيدة برقم 524 كلي غرب القاهرة، قيام المتهم « خ . م، عاطل»، بإحراز مواد مخدرة دون مسوغ قانوني ومحاولة إدخالها لمسجون محبوس على ذمة قضية داخل قسم شرطة الجمالية.

الواقعة كانت عندما اشتبه رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، في المتهم أثناء زيارته لأحد المحجوزين على ذمة قضية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي مواد مخدرة وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات.

تم القبض على المتهم متلبسا بالمواد المخدرة التي كانت بحوزته ويحاول إدخالها للمتهم المحجوز على ذمة أحد القضايا.

وجاء في تقرير المعمل الكيمائي أن المخدرات المضبوطة بحوزة المتهم، عبارة عن كيس بلاستيكي يحتوي جوهر «م د م ب بيانكا» احدي مشتقات الاندازول المخدر.

محكمة جنايات شمال القاهرة المخدرات شمال القاهرة محكمة جنايات المواد المخدرة مباحث قسم شرطة الجمالية قسم شرطة الجمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

ترشيحاتنا

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

بسبب الطقس.. رابطة الأندية: تعديل موعد 5 مباريات في الدوري الممتاز

فيروس مميت.. الخرص الحصاني أحدث الأمراض يهدد وجود الإنسان| تفاصيل مهمة

بدء أولى فعاليات البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية

العراق.. مقتدى الصدر يطالب نواب كتلته بتقديم استقالاتهم من البرلمان

إسرائيل تهدد بإعلان الحرب على لبنان.. ورئيس أركان الاحتلال: ستشهد قصفا غير مسبوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

رشوان توفيق فى حوار لصدي البلد : بتشعبط فى رضا ربنا .. وجائزة الدولة التقديرية رفعت معنوياتي.. عز والنبوي وممدوح مميزون على الشاشة

أتلانتس المفقودة.. العثور على مدينة بريطانية اختفت تحت المياه منذ 650 عامًا

مهاجمة الأهداف المعادية في ختام التدريب الجوى المصرى السعودى فيصل – 12

فيديو

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

مهاجمة الأهداف المعادية في ختام التدريب الجوى المصرى السعودى فيصل – 12

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

اﻟﻤﺰﻳﺪ