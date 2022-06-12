حافلة الأهلي تصل ملعب السلام لمواجهة مصري السلوم

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد الأهلي we السلام، استعدادًا لمباراة المصري بالسلوم، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر.

وفور وصول حافلة الأهلي حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وتضم قائمة الأهلي التي أعلنها الجهاز الفني أمس عقب المران الختامي على ملعب التتش:

محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.