عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤشرات أولية.. تحالف ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية |تفاصيل

صدى البلد

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن المؤشرات الأولية تفيد بأن تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرجح تصدره أصوات البرلمان، لكن لا تزال الأغلبية غير مؤكدة.

وقالت الوكالة إنه إذا تأكدت التوقعات، فإن النتائج ستترجم إلى حصيلة في الجولة الثانية تتراوح بين 255 و295 مقعدا لائتلاف ماكرون، وربما أقل من 289 مقعدا لازما للحصول على الأغلبية المطلقة.

ويتبعه حزب نوبيس (الاتحاد الشعبي الإيكولوجي والاجتماعي الجديد) اليساري بـ 150-190 مقعدا، مع حزب الجمهوريين المحافظ على 50-80 مقعدا، واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان على 20-45 مقعدا.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الحديث كله نظري إلى حد كبير، بطبيعة الحال، لأن الجولة الثانية من التصويت لم تجر بعد.

الانتخابات التشريعية الفرنسية.. هل يحصل ماكرون على ثقة الأغلبية لاستكمال برنامجه؟ |خاص

تقارير: المستشار الألماني شولتز يزور كييف مع ماكرون ودراجي قبل قمة السبع

وعاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، حيث يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون تحديا صارما من اليسار الصاعد حيث يهدف إلى تأمين أغلبية في الجمعية الوطنية، في الانتخابات التي ستشكل السياسة الفرنسية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبعد أسابيع فقط من حصوله على فترة ولاية ثانية، يأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفوز بالأغلبية المطلقة من المقاعد لتفعيل أجندته الإصلاحية. لكنه يواجه تحديا قويا من ائتلاف يساري متجدد بقيادة جان لوك ميلينشون.

وجميع المقاعد الـ 577 في الجمعية الوطنية الفرنسية جاهزة للاستيلاء عليها. وسيعود الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل لإجراء جولة ثانية وأخيرة من التصويت.

ماكرون الانتخابات البرلمانية فرنسا لوبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

ترشيحاتنا

المصري يحول تأخره بهدف لفوز على المنصورة 2-1 بكأس مصر

وول ستريت جورنال: زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية

رضا عبدالعال: اليوناني تاكيس جونياس الأصلح لتدريب منتخب مصر

فريق الأمل يظهر ضمن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية فى كأس مصر

رضا عبدالعال: أطالب بإقالة مجلس اتحاد الكرة.. ومن يطالب بعودة كيروش جاهل

استقرار الدولار..أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر فى ختام اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

رشوان توفيق فى حوار لصدي البلد : بتشعبط فى رضا ربنا .. وجائزة الدولة التقديرية رفعت معنوياتي.. عز والنبوي وممدوح مميزون على الشاشة

أتلانتس المفقودة.. العثور على مدينة بريطانية اختفت تحت المياه منذ 650 عامًا

فيديو

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ