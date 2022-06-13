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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. أسرع 7 حيل للتخلص من الوزن الزائد في لمح البصر وفوائد صحية لمسحوق النيم لصحتك

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نشر موقع صدى البلد أخبارا مهمة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

فوائد صحية لمسحوق النيم لصحتك 

فوائد صحية لمسحوق النيم لصحتك ولعلاج الأمراض الجلدية وتحسين صحة الجلد والشعر والمساعدة في تطهير الكبد و تحتوي أوراق النيم على مركبات الفلافونويد البوليفينول مثل كيرسيتين وبيتا سيتوستيرول و من المعروف أن هذه المركبات  لها خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا. 

أسرع 7 حيل للتخلص من الوزن الزائد في لمح البصر

علاجات منزلية سريعة تساعد على  فقدان الوزن والتخلص الكيلوجرامات الزائدة  والحفاظ على لياقتك إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندي 

في 21 يوما.. أسرع رجيم يخلصك من الكرش

تعرف على طريقة تطبيق رجيم السعرات الحرارية 1200

سهلة وسريعة .. طريقة تحضير الدجاج بالزبدة والعسل

بوصفات سهلة وسريعة يمكن تحضير الدجاج بطريقة جديدة بالعسل والزبدة إليك كيفية تحضير دجاج مقلي بالعسل بالزبدة بالمقادير والخطوات وفقا لموقع organicfacts

يحسن الصحة العقلية.. فوائد مشاركة شخص أخر في السرير أثناء النوم

توصلت دراسة جديدة إلى أن هناك عن فوائد غير متوقعة عند النوم فى سرير واحد مع شخص اخر سواء الزوج  أو الأبناء.
وفقا لما جاء فى موقع "إكسبريس" فقد كشفت الدراسة أن النوم إلى جانب شخص ما قد يكون له تأثير على جودة النوم وتحسين الصحة العقلية.

موقع صدى الساعات الماضية مجالي الصحة والمرأة فوائد صحية النيم

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