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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير العيني الفرنساوي: إصابة القلب بالأورام غالبا ما تكون أورام ثانوية.. فيديو

مرض القلب
مرض القلب

قال الدكتور عمرو الحديدي مدير القصر العيني الفرنساوي ؛ إن معظم أورام القلب تكون من نوع الحميد ومن أشهرها ورم المفرطي الأذيني والتي تؤثر على انسداد الصمام و تتسبب في جلطات ؛ مضيفا أن إصابة القلب بالأورام غالبا ما تكون أورام ثانوية أي قادمة من أعضاء أخرى مثل الرئه ويمكن أن تحتبس المياه بجدار القلب .

أضاف عمر الحديدي خلال لقائه على قناة سي بي سي عبر تطبيق زوم في برنامج من مصر أن أثناء التشخيص يتشابه المرض بأمراض أخرى ؛ ومن أعراضه  تسارع ضربات القلب وجلطات في أي سطح في الجسم وهبوط في عضلة القلب ينتج عنه قصور في التنفس وآلام في الصدر وغيرها من الأعراض .

أوضح مدير القصر العيني الفرنساوي أن عندما يطلب من المريض عمل موجات صوتيه فيظهر للطبيب أن هناك جسم غريب بجوار القلب ؛ مشيرا أن القلب كعضو لا يسمح بنمو أو تزايد الخلايا السرطانيه بجواره وهذا مرض نادر الحدوث .

أشار الحديدي إلى أن يمكن استئصال هذا الورم مثل أي ورم ويتم العلاج بعد ذلك بالجلسات الإشعاعية ثم تتابع الحالة بعد ذلك باﻷدوية بشكل طبيعي .

مرض نادر القصر العينى السرطان الحمى تفاصيل أمراض مصر فرنسا عمرو الحديدى

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