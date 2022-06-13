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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ابراهيم فايق يكشف الحقيقة كاملة حول أزمة نهائي ابطال افريقيا.. فيديو

صدى البلد

عرض الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، خلال برنامجه "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورت 2"، محضر اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الخاص بتنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وطالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التحقيق العاجل في محضر مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا بتاريخ 10 أبريل الماضي والذي تم استكماله في 12 أبريل 2022.


وجاء في محضر مجلس إدارة اتحاد الكرة: التصديق على محضر الجلسة رقم (3) بتاريخ 21 فبراير 2022، ولم يحمل المحضر أي شيء يتعلق بـنهائي دوري أبطال أفريقيا.


وأوضح "فايق": اتحاد الكرة عقد جلسة في 21 فبراير، ولم يكلف نفسه مناقشة فيها الخطاب المرسل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وحذف من الخطاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وتساءل "فايق": "لماذا لم يتم إرفاق لوزير الشباب والرياضة صورةً من خطاف الكاف الذي يحمل تنظيم البطولات الأفريقية، ومنها نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقام بإرسال خطاب حذف منه بند تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا؟".

 

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