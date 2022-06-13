أمطار خفيفة على شمال سيناء

سقطت أمطار خفيفة علي مناطق بمحافظة شمال سيناء، عقب صلاة فجر اليوم الاثنين، والتي لم تستمر غير دقائق معدودة ، دون أن تترك أي تأثير.

وقال شهود العيان أن مدينة العريش سقوط هطول أمطار في تمام الساعة الرابعة فجر والتي لم تستمر سوي ٣ دقائق فقط، رغم ارتفاع حرارة الجو.



وأكد الأهالي أن هذه ظاهرة جديدة لم تشهدها مناطق سيناء قبل ذلك ان تهطل مياه الأمطار في مثل هذا التوقيت من شهر يونيه، بل قد تكون المرة الأولي التي تتعرض لها سيناء لهطول أمطار.

وأرجع المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بشمال سيناء، ان التغيرات المناخية و ملية الاحتباس الحراري، التي يتعرض لها الغلاف الجوي، قد تكون سبب مباشر في حدوث هذه الظاهرة رغم أن درجات الحرارة مرتفعة إلا أنه حدث سقوط أمطار في هذا التوقيت.

