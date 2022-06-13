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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. انخفاض في الحرارة ونشاط للرياح على 3 مناطق

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية؛ قد يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

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فيما لاتزال الفرصة مهيأة لظهور سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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