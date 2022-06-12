طقس السعودية اليوم.. نشاط في الرياح يحد من مدى الرؤية على 4 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الأحد، بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

في حين يُتوقع نشاط في الرياح السطحية؛ قد يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، ولا تزال الفرصة مهيّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، الطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.