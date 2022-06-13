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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهذه الطريقة الرومانسية..محمد كيلاني يهنئ زوجته بمناسبة عيد ميلادها

صدى البلد

حرص الفنان،محمد كيلاني،على تهنئة زوجته،بمناسبة عيد ميلادها،ونشر مجموعة صور جمعتهما،زذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتب لها مهنئا عبر صورهما:"أسعد عيد ميلاد لنصي التاني ، لم أكن لأحقق شئ بدونها. كنتى حب ودعم تلك السنوات الماضية كانت مساعدة كبيرة ولا يمكن لأي كلمات أن تصف مدى امتناني وشكري لك. شكرًا لك على دفعك لي دائمًا لأكون أفضل والإيمان بي ، شكرًا لك لأنك لم تدعني أبدًا أتخلى عن نفسي وتشجعيني باستمرار على الاستمرار. لكوني أفضل صديق لي إلى الأبد ، والأهم من ذلك عيد ميلاد سعيد بطريقتي الوحيدة ، حبي ، أتمنى لك كل السعادة التي يقدمها هذا العالم ".

 

ويستعد الفنان محمد كيلاني ، العودة للغناء مرة أخرى بعد نجاحه الدرامي بمسلسل الآنسة فرح الذي يعرض على قناة MBC، وتصدره للتريند.

وتشارك رنا رئيس في الكليب الذي يصوره كيلاني في دبي ويستعد لطرحه قريبا.

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