جماهير الكرة المصرية تدعم إيهاب جلال ضد الاتحاد.. شاهد

حالة من الجدل بين جماهير الشارع المصري انتشرت بعد تصريحات أطلقها جمال علام رئيس اتحاد الكرة، تلمح بإقالة مدرب المنتخب الوطني إيهاب جلال.

ولذلك تفاعلت عدسة صدي البلد مع المشجعين في الشوارع المصرية بطريقة عشوائية، لتتعرف على آرائهم في إقالة إيهاب جلال من منصبه.

وقال أحمد عامر، إن إيهاب جلال يتعرض للظلم ولا يوجد مدرب في العالم يستطيع أن يثبت نفسه في عشرة أيام فقط، وإنما لاعبو المنتخب في حالة من الإرهاق المستمر يجب عليهم البدء بأنفسهم أولا.

وعلق محمود إيهاب، علي هزيمة المنتخب أمام إثيوبيا، معللا ذلك بأن حالة الفريق سيئة بوجود إيهاب جلال كمدرب أو غيره، كما أن التصريحات الأخيرة لجمال علام مخجلة ولا تتناسب مع منصبه، مشددا انه يجب عليه مراجعة نفسه وقرارته القادمة.

وتابع كرم عبد الرافع، متمنيا تغيير مسئولين كثيرة في اتحاد الكرة المصري، لعدم جدارتهم بتولي هذه الأماكن، ومن ضمنهم إيهاب جلال، فما كان وجوده مناسبا منذ البداية.

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه لا ينشغل بالتصريحات الأخيرة التي أطلقها جمال علام رئيس اتحاد الكرة، بخصوص التلميح لإمكانية إقالته من تدريب المنتخب بعد الهزيمة من إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وكشف مراسل أون تايم سبورت، عن التصريحات التي قالها مدرب المنتخب الوطني له حول ذلك الأمر قائلاً، "تحدثت مع إيهاب جلال، وتصريحات جمال علام انعكست سلباً على الجهاز الفنى واللاعبين، وإيهاب جلال قال لي إنه لا يشغل باله بهذه التصريحات حالياً، وأن تركيزه منصب على ودية كوريا، مؤكداً ثقته فى جميع اللاعبين لتقديم مباراة تليق بالكرة المصرية، رغم الغيابات.

وأضاف مراسل أون تايم سبورت، "إيهاب جلال علم بالتصريحات من خلال بعض الرسائل التى تلقاها من خلال أصدقائه، وخالد الدرندلي رئيس البعثة عقد اجتماعاً مع نجوم الفريق لدقائق قبل المران، مثل محمد الشناوي وأبو جبل والونش وزيزو، ونقل إليهم أهمية اللقاء خاصة مع اهتمام الإعلام الكورى بالمباراة وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد، خاصة أنهم يلعبون باسم مصر ويجب أن يقدموا أداء يليق بسمعة الكرة المصرية.

ووصلت بعثة منتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات لمواجهة منتخب كوريا ودياً الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو المجلس.



وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد خلاله جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، من منصبه.



ونشر اتحاد الكرة بيانا، عبر حسابه على فيس بوك، أن جمال علام يؤكد أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، وتصريحه بوضوح بأن الاتحاد يدرس كل البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل.



وأضاف علام فى البيان، "كلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام - محمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب، تحسبا لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة.