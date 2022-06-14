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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| انطلاق معرض "هايف للأثاث" في أكسبو الشارقة

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

انطلقت أمس، في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثانية من معرض "هايف للأثاث" الحدث الأول من نوعه الذي يركز على كبار تجار التجزئة والجملة بالمنطقة بمشاركة أكثر من 100 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة الأثاث والمفروشات.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فإن المعرض يعرض  جوانب صناعة الأثاث المبتكرة عالمية المستوى والاطلاع على أحدث التوجهات والتواصل مع الشركات المصنعة من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد.

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وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن إستضافة معرض "هايف للأثاث" يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمركز إكسبو الشارقة لعام 2022 الرامية إلى إستقطاب العديد من المعارض المتخصصة والنوعية بهدف توسيع مستهدفات ومبادرات قطاع المعارض والمؤتمرات لدعم مختلف القطاعات الإقتصادية والتجارية في الإمارة ومن ضمنها صناعة الأثاث والمفروشات التي تعتبر من الصناعات المهمة في الدولة إذ تضم دولة الإمارات نحو 600 مصنع أثاث وتشكل 13 بالمائة من إجمالي الصناعات بالإضافة إلى ما تشهده هذه الصناعة من نمو متواصل بشكل كبير ولا سيما في ظل العدد المتزايد من مشاريع البناء والتطوير العقاري في الدولة والذي يساهم في زيادة الطلب على منتجات الأثاث الفاخر.

من جانبه أشار جوتام مولاني الشريك المؤسس لمعرض "هايف للأثاث" إلى أن مركز إكسبو الشارقة أصبح وجهة رائدة لأهم وأكبر المعارض المتخصصة وهذا ما يعزز ثقتنا بتمكن "هايف للأثاث" من مواصلة النجاحات وقدرته على استقطاب عدد كبير من الزوار مؤكداً أن الحدث يمثل فرصة مثالية للشركات العالمية الراغبة في تدشين أعمالها في أسواق دولة الإمارات والتواصل وإبرام الصفقات مع أهم شركات صناعة الأثاث والمفروشات المحلية والإقليمية نظراً للتطور العمراني الذي تشهده الدولة إلى جانب ما يتمتع به سكان الإمارات من قدرة شرائية عالية 

اقتصاد الامارات اخبار الخليج مال واعمال معرض للأثاث قطاع التجزئة Finance Real Estate

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