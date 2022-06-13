حفيدة أم كلثوم: لم أتلق اعتذارا عن إهانة كوكب الشرق.. والإجراءات القانونية مستمرة

أصدرت جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة أم كلثوم، بيانا صحفيا أكدت فيه إنه لم يتواصل معها أحد بشأن الاعتذار عن إهانة كوكب الشرق، وأنها متمسكة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من أساء إلي سمعة عائلتها.

وجاء البيان كالتالي: "تعلن جيهان الدسوقي – حفيدة شقيقة أم كلثوم "كوكب الشرق" صاحبة البلاغ المقدم إلى مكتب النائب العام ويحمل رقم 167410 لسنة 2022 عرائض مكتب فنى النائب العام، حول واقعة إساءة أحد الأشخاص إلى كوكب الشرق والإساءة إلى سمعة عائلتها وأنه لم يتواصل معها أحد بشأن الاعتذار عن تلك الواقعة وأنها متمسكة بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكورين في البلاغ".

بلاغ أسرة أم كلثوم



يشار إلى أن جيهان الدسوقي كانت أقامت دعوى قضائية ضد الكاتب ناصر دويدار رئيس اتحاد كتاب مصر بعد التصريحات التي أدلي بها في إحدى الندوات، والتي تعرض خلالها لاسم وتاريخ كوكب الشرق بشكل مسيء.