إيمي سمير غانم تنشر صورة لوالدتها دلال عبد العزيز

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لوالدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في صورة عبر خاصية “الاستوري”، مرتدية طرحة باللون الأبيض، واقفة وسط طيور عديدة.

و كان قد كشف الفنان حسن الرداد، عن موعد عودة زوجته إيمي سمير غانم، خلال لقاء له مع برنامج Et بالعربي: "ايمي شخصية حساسة ولسه متأثرة بوفاة والديها صعب جداً لكن قريب جداً هتبدأ تنزل وتشتغل وبإذن الله نشتغل عمل أنا وإيمي مع بعض".

وعن أسباب تعرضهما لشائعات الانفصال قال: "معنديش تفسير غير أننا ثنائي محبوب عشان كدة ممكن بعض المواقع تكتب إشاعات عننا واحنا مش بنطلع نتكلم عن حياتنا الشخصية وانا مبحبش اطلع ارد لأن بيطلع كلام كتير عني فمش هرد كل شوية لكن لما بتسأل برد".