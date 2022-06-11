عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عملت طحينة.. حسن الرداد يحتفل بزوجته إيمي سمير غانم

صدى البلد

مازح الفنان حسن الرداد زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب حسن الرداد: عندي خبر حلو حبيت أشاركوا فيه إيمي عملت طحينة .

شاهد… إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكرى والدها بصورة مع شقيقها

48 ساعة.. حسن الرداد يمزح مع زوجته إيمي سمير غانم.. فيديو


وكان قد كشف الفنان حسن الرداد، عن موعد عودة زوجته إيمي سمير غانم، خلال لقاء له مع برنامج Et بالعربي: "ايمي شخصية حساسة ولسه متأثرة بوفاة والديها صعب جداً لكن قريب جداً هتبدأ تنزل وتشتغل وبإذن الله نشتغل عمل أنا وإيمي مع بعض".

وعن أسباب تعرضهما لشائعات الانفصال قال: "معنديش تفسير غير أننا ثنائي محبوب عشان كدة ممكن بعض المواقع  تكتب إشاعات عننا واحنا مش بنطلع نتكلم عن حياتنا الشخصية وانا مبحبش اطلع ارد لأن بيطلع كلام كتير عني فمش هرد كل شوية لكن لما بتسأل برد".

 

الفان حسن الرداد اعمال حسن الرداد ايمي سمر غانم الفنان حسن الرداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

ترشيحاتنا

تعيين المفاوضة النووية تشوي سون هوي وزيرة خارجية كوريا الشمالية

شائعة اخوانية..الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أسيوط : خلافات مالية بسبب مواد بناء

نجم البوب جاستن بيير يصاب بالشلل: لا يستطيع تحريك عينه أو فمه

أمريكا: مساعدة وزير الخارجية تزور إسرائيل لبحث ردع إيران

تناول أقراص مخدرة..العثور على جثة شاب بجوار محطة محولات نجع حمادي بقنا

مريض نفسى .. القبض على شاب يدعي أنه المهدى المنتظر بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ