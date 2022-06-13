مهيب عبد الهادي: مدير فني جديد لـ الأهلي جاهز وبيخلص دلوقتي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن وجود مدير فني جديد للنادي الأهلي عقب رحيل بيتسو موسيمان .

وكتب مهيب عبد الهادي في تويتة: “مدير فني جديد للنادي الأهلي جاهز بيخلص دلوقتي كل الاتفاقات هيتفرج على ماتش الزمالك وبعدين يبدأ شغل”.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفى ضوء احترام متبادل بين الطرفين.

وكشفت تقارير صحفية أن المدير الفني الجنوب أفريقي، يقترب من التواجد في الدوري القطري خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة «الراية» القطرية، إن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني يقترب من التواجد في الدوري القطري الموسم المقبل، بعد فسخ تعاقده مع الأهلي، وأنباء عن اقترابه من قيادة فريق الريان.

وتوترت علاقة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلى بالقلعة الحمراء بعد خسارة المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حققه في الموسمين الأخيرين، بعد الهزيمة من الوداد المغربي بثنائية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.