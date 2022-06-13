بدر رجب : الأهلي اتخذ القرار المناسب برحيل موسيماني

قال الكابتن بدر رجب، إن النادي الاهلي اتخذ القرار السليم في الوقت المناسب لرحيل موسيماني، ويستطيع تعويض مدرب ، ولا ننكر ما قدمه بيتسو موسيماني مع الاهلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن ” المذاع على قناة الحدث اليوم، أن تاريخ موسيماني قبل الاهلي قد لا يذكر بالمقارنة بما قدمه مع الاهلي، وجميع المدربين الذين قاموا بتدريب الاهلي، أضاف لهم النادي.

وأوضح أن الاهلي مقدر حساباته لرحيل موسيماني وتخطيطات النادي تستمر لأعوام قادمة وليس تخطيطا وقتيا.

وتابع أن المدرب المصري لا يصلح للأهلي، وأن المدرب الأجنبي افضل لانه يعمل تحت الضغوط عكس المدرب المصري.