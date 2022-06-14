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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تتخلى عن إطلاق آيباد iPad Pro للعام الحالي وتعتزم استبدالها بنسخة أفضل 2023

آبل تتخلى عن إطلاق
آبل تتخلى عن إطلاق آيباد iPad Pro للعام الحالي

أفادت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية تعتزم إطلاق عدد من أجهزة الآيباد الجديدة من طراز iPad Pro بقياس شاشة 14 بوصة، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقها مع بداية العام القادم 2022 ، مع تغييرات كبيرة في التصميم والأداء يجعلها تشبه أداء أجهزة اللاب توب، مع التخلى عن إطلاق آيباد للعام الحالي.  

 

وبحسب موقع 9to5Mac فإن أجهزة آيباد iPad Pro القادمة ستتميز بتقنية ProMotion و شاشات من نوع mini-LED ، كما ستحصل الأجهزة على معالجات آبل القوية والسريعة M2 والتى أعلنت عنها مؤخرا .

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وأشار المحلل الشهير روس يونج أن أجهزة آيباد للعام القادم 2023 ستحصل على ترقيات كبيرة في الشحن اللاسلكي مع تحسينات لنظام الكاميرا، تجعلها تقدم تجربة مختلفة تماما عن أجهزة الآيباد السابقة. 


ويتوقع روس يونج أن شركة آبل ستتخلى عن فكرة إطلاق أجهزة آيباد iPad Pro للعام الحالي 2022 ، والتى كشفت عدد من التقارير أن آبل قد تطلقها في مؤتمرها القادم مع إطلاق هواتف آيفون 14 أو قد يتم إطلاقها لاحقا في أواخر العام الحالي. 


وفي سياق متصل كان عدد من الباحثين قد اكتشفوا أن معالج M1 الذى أطلقته شركة آبل الأمريكية في أواخر عام 2020 والذى تعمل به عدد من أجهزة الآيباد واللاب توب الخاصة بها، يحتوى على ثغرات أمنية خطيرة تسمح للهاكرز من اختراق الأجهزة عن بعد .


وقال الباحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT ، أن عدد من الثغرات الأمنية على معالج M1  حيث تكمن وجود هذه الثغرات في أنها موجودة في الهاردوير وليس في السوفت وير أى أن الشركة لن تكون قادرة على إصلاحها في الأجهزة التى تم بيعها.
 

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