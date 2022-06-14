تدريبات قوية لسيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة فاركو

خاض فريق سيراميكا كليوباترا، تدريبه مساء أمس الاثنين ؛ استعدادا لمواجهة فريق فاركو ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الممتاز.
ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل.
وفي وقت سابق تعاقد نادي سيراميكا كليوباترا، مع اللاعب عبد الرحمن السكران، مهاجم نادي بتروجت، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.
وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على ترشيح الكابتن أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، والذي أبدى إعجابه وقناعته بقدرات اللاعب فنيا وبدنيا.
وحرص طارق أبو العينين، المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، على تلبية طلب الجهاز الفني للفريق، في ظل رغبة إدارة النادي في توفير كافة الاحتياجات من أجل تحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة.