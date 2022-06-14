وزير الزراعة: توجيهات السيسي بتحسين سلالات الثروة الحيوانية تساهم في زيادة الإنتاجية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين السلالات من الثروة الحيوانية المصرية، وذلك من خلال أساليب علمية حديثة، تساهم في زيادة الإنتاجية.



وقال القصير ـ خلال اتصال هاتفي مع "القناة الأولى" للتليفزيون المصري، لبرنامج (التاسعة)، مع الإعلامي يوسف الحسيني- إن الرئيس السيسي أقام 3 مشروعات كبرى لخدمة الأمن الغذائي، خاصة أن القضية التي تشغل العالم كله الآن هو الأمن الغذائي، مضيفا أن الثروة الحيوانية كان لابد أن يحدث بها تنمية حقيقية حتى تصبح صناعة كبرى.



وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن خطة الرئيس السيسي هي خطة استباقية، واستطاعت من خلالها الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، مؤكدا أنه "في المحاصيل السكرية وصلنا إلى اكتفاء ذاتي بنسبة 92%، وفي الأسماك وصلنا إلى اكتفاء ذاتي بنسبة 90%".



وأضاف القصير أنه لا توجد دولة في العالم تستصلح الأراضي الصحراوية مثل مصر، والدول تفقد الكثير من الهكتارات بسبب الجفاف، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة المصرية على زيادة الرقعة الزراعية.



وأوضح أن الرئيس السيسي يرغب في تحقيق حياة كريمة للشعب المصري، علما أنه خصص مبالغ وصلت إلى 10 مليارات جنيه لدعم صغار المربين، إضافة إلى وجود استثمارات مع القطاع الخاص لدعم برنامج تحسين السلالات.



وتابع القصير أن وزارة الزراعة تستهدف عمل إحلال للسلالات، واستيراد أكبر عدد من رؤوس الماشية عالية الإنتاجية، كاشفا عن وجود برنامج لتدريب الأطباء البيطريين من أجل تحسين سلالات الماشية.



وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الدولة تقوم بعدد من المشروعات بهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل توشكى الخير وشرق العوينات وغرب المنيا وغيرها، مبينًا أن "الدولة عملت على أن تصل إنتاجية الفدان من القمح إلى ما بين 20 و25 إردبًا للفدان الواحد، كما أن احتياجاتنا من اللحوم تبلغ حوالي مليون طن، ونقوم بإنتاج أكثر من 500 ألف طن، ونستورد 400 ألف طن، أي أننا ننتج ما يقرب من 55% من احتياجات الشعب المصري".



وأكد وزير الزراعة أن الوضع في مصر أفضل من عدد كبير من دول العالم، خاصة أن هناك دولًا كبرى أصدرت قرارات بالحصول على كميات محدودة من سلع هامة.