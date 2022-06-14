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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب كوريا الجنوبية.. أزمة في رقائق سامسونج للإلكترونيات في الصين

رقائق سامسونج
رقائق سامسونج

كشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن تعرض إنتاج رقائق سامسونج للإلكترونيات في الصين لإضطرابات مع توقف وصول الشحنات من كوريا الجنوبية.

ومن ناحية أخرى، تستخدم معظم السيارات الكهربائية حاليا بطارية بمكونات النيكل والمنغنيز والكوبالت، وهي نوع من بطاريات الليثيوم أيون، وهي الكيمياء التي لعبت دورا مهيمنا في انتشار لمركبات الكهربائية غالية الثمن، ومع ذلك ، فإن خلايا البطاريات المصنوعة من الثلاثل كوبالت منغنيز النيكل ، المشار إليه باسم NMC ، يواجه منافس جديد، كما يقول المتخصصون ، نظرًا لأن خلطة فوسفات حديد الليثيوم ، الذي يُطلق عليه غالبًا بطاريات الـ  LFP ، بتكلفة أقل و بمجموعة نقل متنوعة.

 

قال كونراد لايسون، كبير محللي الدفع المتنوع في AutoForecast Options، وهي وكالة استشارية تصدر توقعات عالمية لقطاع السيارات: "LFP ، من وجهة نظر المنتج ، هو حل وسطي جيد، بتكلفة أقل، من وجهة نظر المستهلك تأتي السيارة بإمكانيات أقل، لا يمكننا معرفة التنبؤ بسيارات الـ LFP ومدى تقبلها من قبل المشترين ولكن حتى تنتشر في الواقع هنا داخل السوق فهي تظل تكهنات".

 

تعمل بطاريات LFP ، التي تقع أيضًا تحت مظلة بطاريات الليثيوم أيون ، على تشغيل مجموعة كبيرة ومتنوعة من المركبات الكهربائية في الصين. ومع ذلك هذه المركبات لم تصل للولايات المتحدة الأمريكية بأعداد كبيرة حتى الآن، كما يقول دان بلوندال ، الرئيس التنفيذي لشركة Nano One Supplies Corp. ، وهي وكالة متخصصة في مجال البطاريات ومقرها في فانكوفر ، كولومبيا البريطانية. ويتوقع أن تكون خلايا البطاريات الجديدة حلا معقولا لصناعة سيارات كهربائية بتكلفة معقولة في متناول الطبقة المتوسطة وأنها في كل الأحوال لن تلغي استخدام البطاريات الأكثر قوة واقتدارا NMC، مؤكدا أن LFP لن تحل محل NMC.

 

تم تغيير مكونات النيكل والكوبالت الأغلى في خلايا بطاريات لـ NMC في صيغة LFP من خلال استخدام الحديد والفوسفات منخفضي التكلفة نسبيًا ، مما يسمح لشركات صناعة السيارات بتصنيع البطارية الأقل حجما وتقديم المركبات الكهربائية بأسعار أقل.

السيارات الكهربائية كوريا الجنوبية سامسونج الصين النيكل والمنغنيز والكوبالت

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