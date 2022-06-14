في غاية الخجل.. ياسمين الخطيب تعتذر بعد اتهامها الممرضات بسرقة مجوهراتها

أعربت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن خجلها بعد التحقق من تواجد مجوهراتها مع مساعدتها.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: “إذا كان الاعتذار ثقيلاً على نفسي، فالإساءة ثقيلة على نفوس الآخرين أيضاً ذكرت بالأمس إني تعرضت لسرقة مصوغاتي أثناء إصابتي بغيبوبة إثر محاولتي الانتحار، وقد مررت ليلتها بـ٣ مستشفيات، المستشفى الجوي، ثم معهد السموم، ثم حجزت -حوالي يوم- بقسم الرعاية المركزة بمستشفى الجنزوري بمصر الجديدة.. اليوم أبلغتني مساعدتي أن الممرضات سلموها المصوغات قبل دخولي قسم الرعاية المركزة!”.

وتابعت: "أعتذر -جداً- على سوء ظني، وأرجو أن يقبل اعتذاري فريق التمريض بالمستشفيات السابق ذكرها بشكل خاص، وكل ممرضات مصر بشكل عام..أنا آسفة جداً وفي غاية الخجل من نفسي".

وكانت قد كتبت ياسمين الخطيب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنا بلبس بشكل دائم كولييه بفص ماسي وآخر مرصع بحجر نادر ومحاط بماس طبيعي، لما وصلت المستشفى كنت بين الحياة والموت ودخلت في غيبوبة، ولما فقت تاني يوم اكتشفت إن ملائكة الرحمة سرقوها، بس الأطرف اني أول ما فقت قالولي عايزين نأخذ معاكي صورة.

وقالت الإعلامية "ياسمين الخطيب"، إن المنشور الذى قامت بنشره على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن محاولة انتحارها ليس له علاقة بقصة طلاقها وذلك بعدما اعتقد البعض إنها حاولت الانتحار بعد طلاقها وهو أمر عار تماما من الصحة.