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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 52 محضر امتناع عن توريد محصول القمح بقنا

صدى البلد

 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية أسفرت عن تحرير 52 محضر جديد امتناع عن توريد كميات من محصول القمح، فضلاً عن المزارعين الذين قاموا بتوريد كميات صغيرة بالرغم من زراعتهم لمساحات كبيرة من القمح.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن إجمالى المحاضر المحررة وصل إلى 124 محضر ، كما تم تحرير في وقت سابق 17 محضر لأقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد للموسم الجديد، بغرض الإتجار فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

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وأكد الداودى، ضرورة الإلتزام بكافة القرارات الوزارية والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده إلى الشون والصوامع المجهزة لذلك، ومنع تداوله في السوق المحلي أو بين المحافظات، إلا وفق الضوابط المقررة، لضمان توريد أكبر كمية من المحصول هذا الموسم، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، للتحقق من جودة الأقماح الموردة.


كما وجه محافظ قنا ، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن، للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، والقضاء على السوق السوداء، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، باعتبار الأمر قضية قومية وموسماً استثنائياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. 

 

و أوضح الداودى، بأنه يتابع بشكل يومى وعلى مدار الساعة، منظومة التوريد، للوقوف على حجم الكميات الموردة وتقديم المزيد من التسهيلات، وتذليل العقبات أمام المزارعين والموردين، لتحقيق الكميات المستهدفة، كما ناشد المحافظ المزارعين سرعه توريد كميات القمح كاملة للجمعيات الزراعية، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

 

و  قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، إن اللجان المشكلة من قبل محافظ قنا تواصل أعمالها على مدار الساعة وبصفة يومية في المرور الميداني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة آخر مستجدات عمليات التوريد وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللوجستى لضمان توريد أكبر كمية من المحصول.

 

 

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