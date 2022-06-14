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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 15 عاما لعاطل بتهمة قتل شخص في قنا

صدى البلد

قضت محكمة جنايات قنا ، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة قتل شخص والشروع فى قتل 2 آخرين.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى عبدالجواد إسماعيل، وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج.

 

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ترجع وقائع القضية لعام 2021 ، عندما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحمد.ع، 31 عاما، عاطل ومقيم بقرية الجزيرية التابعة لمركز قنا، بتهمة قتل محمد.س.م، بطلق نارى والشروع فى قتل محمد.ع، و عارف.أ، بإطلاق أعيرة نارية تجاههم.

 

وتبين من التحريات الأمنية وقتها ، أن هناك خلافات بين المتهم و المجنى عليهم، تطورت إلى مشاجرة و انتهت إطلاق أعيرة نارية ، أودت بحياة شخص و إصابة اثنين آخرين.

 

أحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 13347 لسنة 2021 و قيدت برقم 3770 لسنة 2021 كلى قنا والتى قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما.


 

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