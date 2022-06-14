92 محضرا.. بيطرى قنا يحقق المركز الثانى فى التفتيش على أسواق اللحوم

حصلت مديرية الطب البيطرى بـ قنا على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى عدد المحاضر الخاصة بالتفتيش على اللحوم بإجمالى 92 محضرا خلال شهر مايو الماضى، بهدف توفير اللحوم الصحية والآمنة للمواطنين داخل أسواق المحافظة.

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الدور الرقابى الذي تقوم به مديرية الطب البيطري على الأسواق والمجازر ومتابعة الذبح السليم وسلامة الذبيحة، يؤدى إلى توفير لحوم خالية من الأمراض وتقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وأوضح محافظ قنا أن إدارة التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بقنا، تقوم بتكثيف الحملات والرقابة على محلات الجزارة داخل الأسواق من خلال الكشف عن الصلاحية، والتعرف على صلاحية اللحوم من خلال اللون والرائحة، وفي حاله الكشف عن وجود مخالفة يتم مصادرة اللحوم وتحرير المحاضر بالواقعة.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، إن المديرية جاءت فى المركز الثانى بعد محافظة البحيرة، والقاهرة، والغربية، والمنيا، وذلك للمرة الأولى، وهو ما يؤكد نشاط الحملات التفتيشية خلال الشهر الماضى لإحكام الرقابة على الأسواق وتوفير غذاء صحى وآمن للمواطنين.

وأكد مدير عام الطب البيطرى بقنا، استمرار شن الحملات بشكل يومى على الأسواق ومنافذ البيع والجزارة، لضمان تقديم لحوم صحية وآمنة للمواطنين.