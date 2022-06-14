حجب سلع وبيع بازيد من السعر الرسمى.. الداخلية تضبط 1544 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت عن ضبط (1544) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (2 طن "أرز أبيض" ) ، (391) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (74,904 طن "دقيق أبيض– أرز- مكرونة– سكر حر- زيت طعام– ملح طعام- لحوم" – 98 عبوة سجائر) .

وكذا (619) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (22 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 181 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 102 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 59 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 58 قضية توقف عن الإنتاج – 197 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (11,608 طن دقيق بلدى مدعم – 10 بطاقات تموينية) وكذا (22) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (22,150 طن "أسمدة مدعمة" – 43500 لتر سولار وبنزبن- 231 إسطوانة بوتاجاز).

حيث بلغ إجمالى المضبوطات (110,562طن – 43500 لتر "سولار، بنزين" – 10 بطاقات تموينية – 98 عبوة سجائر – 231 إسطوانة بوتاجاز) .

كان أبرزها ضبط (10,6 طن " أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام – سكر حر") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية ) بمحافظة الجيزة و ضبط (2 طن "لحوم مجمدة") ") معبأ داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ) بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط (9 طن "أسمدة زراعة مدعمة") محظور تداولها بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة الشرقية و ضبط (43500 لتر "سولار – بنزين") تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والإستيلاء على الدعم المقرر لها .. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة .

وتم ضبط (8,5 طن "جمبرى مجمد ") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع تجهيز وجبات) بمحافظة القاهرة و ضبط (6,32 طن "مقطعات دواجن – لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية) بمحافظة القاهرة.

و ضبط (مالك مخبز سياحى "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية) لحيازته كمية قدرها (30 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لإدخالها فى عمليات تصنيع وإنتاج المخبوزات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة و ضبط (15 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة المنوفية.

وضبط (3,12 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، (2,25 طن أسمدة زراعية ) محظور تداولها بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (45,135 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (19طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج و ضبط (10 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة الوادى الجديد.

كما تم ضبط (22) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (37,875) طن أقماح محلية .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (15) قضايا بمضبوطات بلغت (411 قطعة "79 قطعة صوتية – 87 قطعة ضوئية – 245ملصق").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.