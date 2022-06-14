رئيسة تنزانيا تعقد لقاءات مهمة بكبار المسئولين في عمان

استقبلت سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمقر إقامتها بضيافة قصر العلم العامر فى عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام سلطنة عُمان.

و تم خلال المقابلة التطرق إلى عددٍ من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

كما التقت رئيسة جمهورية تنزانيا عدد من الرئيسات والمديرات التنفيذيات بالقطاعين العام والخاص بسلطنة عُمان و تنزانيا لمناقشة أهمية تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات ودور المرأة في التنمية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.

كما عقد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، لقاء مع جانوري ماكامبا وزير الطاقة التنزاني وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأهم المشروعات المشتركة التي يطمح الجانبان إلى تحقيقها في مجالات الطاقة ومشتقاتها.