عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمناسبة انتهاء عمله.. الرئيس العراقي يستقبل سفير الكويت في بغداد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 استقبل الرئيس العراقي  برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن  رئيس الجمهورية  أشاد بجهود السفير خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، متمنياً له النجاح في مهام عمله المقبلة.

وأشار  إلى عمق العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت، وضرورة العمل على تعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، أكد السفير الكويتي التزام بلاده بدعم أمن واستقرار العراق، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات نحو المزيد من أطر التعاون لما فيه مصلحة الشعبين الجارين، وفق البيان.
 

العربية: استقالة نواب الكتلة الصدرية سينعكس على الحياة السياسية في العراق

العراق تعلن تسيير أولي رحلات الحج إلي الأراضي المقدسة.. صور

الكويت العراق الرئيس العراقي العلاقات الثنائية برهم صالح العراق و الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

ملكش دعوة بجمال علام.. شوبير: تلقيت تهديدا من أحد مسؤولي اتحاد الكرة

0-10 نتيجة اللقاء الأول.. تاريخ مواجهات مصر وكوريا الجنوبية

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

موضوعات متعلقة

العراق.. اعتماد نظام البطاقة الوقودية في تجهيز البنزين بمحافظة نينوى

العراق.. الكاظمي يوبخ وزير التربية بعد فضيحة تسريب الامتحانات

ترشيحاتنا

إيران: اليونان تفرج عن ناقلة النفط المحتجزة وتعيد حمولتها

الإنتاج الحربي: توجيهات رئاسية بتوسيع التعاون مع العراق في كافة المجالات

4 أيام من الظلام والجوع.. مأساة طفل هندي أصم وأبكم سقط في بئر

الكويت.. الديوان الأميري: ولي العهد أصيب بوعكة صحية تحتاج لراحة مؤقتة

عبدالغفار: توسيع نطاق المبادرات الرئاسية لتشمل علاج سرطان عنق الرحم والبروستاتا والرئة

اليونان تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عميدة برامج التوك شو.. هل خطفت فريال صالح زوج تحية كاريوكا؟

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الإفراج عن مصريين مختطفين في جنوب أفريقيا

تفاصيل لقاء بشرى وسمير صبري قبل وفاته بأسبوع.. فيديو جراف

حرب نووية محتملة.. أبرز تصريحات أحمد أبوالغيط مع أحمد موسى.. فيديو جراف

قطعت الاتصالات عن دول.. عاصفة شمسية تضرب الأرض.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ