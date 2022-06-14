بمناسبة انتهاء عمله.. الرئيس العراقي يستقبل سفير الكويت في بغداد

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية أشاد بجهود السفير خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، متمنياً له النجاح في مهام عمله المقبلة.

وأشار إلى عمق العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت، وضرورة العمل على تعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، أكد السفير الكويتي التزام بلاده بدعم أمن واستقرار العراق، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات نحو المزيد من أطر التعاون لما فيه مصلحة الشعبين الجارين، وفق البيان.

