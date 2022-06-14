أغاني رومانسية لفرقة عبد الحليم نويرة بالاوبرا

مجموعة من الغنائيات الرومانسية الشهيرة ، تقدمها فرقة عبدالحليم نويره للموسيقي العربية خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة مساء الخميس 16 يونيو علي المسرح الكبير منها موسيقي من غير ليه – بسمة ، سلامات يا حبايب ، متي ستعرف ، في يوم وليلة ، ليا عشم ، هان الود ، آه لو قابلتك ، سألوني الناس ، فاتت جنبنا ، عاش ، حلوة بلادي وسالمة يا سلامة .. أداء مؤمن خليل ، سمية وجدي ، أجفان طه ، إسلام رفعت ، أميرة احمد ، وليد حيدر.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية .