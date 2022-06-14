إيران: أمريكا أبلغتنا بأن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية فارغ من المضمون

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة أبلغت طهران بأن القرار الأخير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية فارغ من المضمون".

وأوضح عبداللهيان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طهران، أن "قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقريرها الأخير جاء بضغط أمريكي غربي، والهدف منه الحصول على امتيازات من إيران خلال محادثات فيينا"، محذرا واشنطن من أي التفاف على الاتفاق النووي، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف: إن "تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا متواصل عبر أطراف أخرى"، مؤكدا أن "الدبلوماسية هي الطريق الأمثل للتوصل إلى نتيجة في المفاوضات النووية".

ولفت وزير الخارجية الإيراني، إلى أن "​طهران​ لن تنسحب من المفاوضات بشأن العودة للاتفاق النووي، ونحن قدمنا مقترحات بناءة في المفاوضات وافقت عليها ​واشنطن​ ورغم ذلك أصرت على إصدار قرار في الوكالة الدولية"، مؤكداً أنه "يجب على الكيان الإسرائيلي وقف استفزازاته وتصرفاته الأحادية والعدوانية".

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في وقت سابق اليوم أنه "لا توجد أي مادة نووية غير معلن عنها في إيران".

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان لها، إن "مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي فقط على أساس معلومات خاطئة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني اللامشروع الذي يمتلك هو نفسه الأسلحة النووية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.

