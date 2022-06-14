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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: حافز لكل سيارة كهربائية يصل إلى 50 ألف جنيه

صدى البلد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحديد الدولة المصرية قطاع صناعة السيارات باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية لتوطينه وتطويره في الفترة المقبلة، كهدف استراتيجي للدولة.

وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية له على هامش جولته في المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد منذ قليل، إنه سيتم إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، والسعي لتوطين كل أنواع السيارات، لكن التركيز الأساسي سيكون مع استشراف المستقبل للسيارات النظيفة التي تعمل بالكهرباء.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم منح حافز للمستهلك الذي يشتري سيارة كهربائية يصل إلى 50 ألف جنيه، لتشجيع تلك الصناعة، وتوطينها في مصر.

وأشار إلى أنه سيكون هناك سعر جاذب جداً لشحن السيارة الكهربائية، مع العمل على إنشاء 3 آلاف نقطة شحن للسيارات الكهربائية.

ولفت إلى زيادة عدد محطات الغاز الطبيعي من 250 محطة إلى 1000 محطة في عام واحد.

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