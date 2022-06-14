عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة ورأسمالها يخسر 1.3 مليار جنيه

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم، الثلاثاء، منتصف الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 661.421 مليار جنيه.

استمرار تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

هاني ميلاد: البورصة العالمية سبب تراجع أسعار الذهب عيار 21 لأقل من 1000 جنيه


تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 9981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1767 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 12283 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4036 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2742 نقطة.
 

مؤشرات البورصة البورصة مؤشرات البورصة المصرية بورصة المصرية بورصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وكوريا الجنوبية (1-4) لحظة بلحظة

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

بث مباشر من مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

إيهاب جلال بعد خسارة مصر أمام كوريا برباعية: أنا إجازة لمدة أسبوع

الديوان الملكي السعودي: بايدن يزور المملكة 15 يوليو المقبل ولمدة يومين

تباين أداء مؤشرات البورصة ورأسمالها يخسر 1.3 مليار جنيه

نشرة اخبار العالم | بايدن يزور السعودية لعقد قمة عربية بمشاركة السيسي.. إثيوبيا تعلن اكتمال 88% من بناء سد النهضة.. ارتفاع جديد بـ إصابات كورونا في الصين

مصر تعلن تضامنها الكامل مع بوركينا فاسو في حربها على الإرهاب

بعد رباعية كوريا.. شوبير لـ اتحاد الكرة: استقيلوا يرحمكم الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسل وخل التفاح.. علاج حساسية العين واحمرارها بطرق طبيعية

عميدة برامج التوك شو.. هل خطفت فريال صالح زوج تحية كاريوكا؟

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

فيديو

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون يروج لـ المثلية الجنسية|فيديوجراف

انكسار الموجة الحارة.. توقعات الأرصاد للأيام القادمة وأمطار بهذه المناطق

بيتي ولع فجأة.. محمد هنيدي يصدم جمهوره بصور لآثار حريق منزله.. فيديوجراف

الطلاق بيوجع.. ريم مصطفى تكشف أسرار حياتها.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ