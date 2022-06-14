التطعيم الجماعي ليس مطلوبا.. الصحة العالمية: جدري القرود ينتشر بطريقة غير اعتيادية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن جدري القردة يتحرك بطريقة غير اعتيادية مقارنة بموجات الانتشار السابقة، مؤكدة أن التطعيم الجماعي ضد هذا الفيروس ليس مطلوبا حاليًا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الصحة العالمية إنه تم تسجيل أكثر من 1600 حالة مؤكدة بجدري القردة حول العالم، و1500 حالة مشتبه بها، و72 وفاة في 39 دولة.

وأوضحت أن الصحة العالمية سعقد لجنة طوارئ الأسبوع المقبل لتقييم ما إذا كان تفشي مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

كان الاتحاد الأوروبي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع شركة "بافاريان نورديك" للتكنولوجيا الحيوية لشراء حوالي 110 آلاف جرعة لقاح ضد جدري القردة.

ووفقا لشبكة "يورو نيوز"، تخطط المفوضية الأوروبية لتوقيع عقد لشراء أكثر من 110.000 جرعة من اللقاحات لمكافحة تفشي مرض جدري القرود المستمر.

وقالت المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء، ستيلا كيرياكيدس، قبل اجتماع مع وزراء الصحة من الدول الأعضاء، إن تسليم الجرعات الأول سيبدأ في نهاية يونيو الجاري، إلى "البلدان الأكثر احتياجا".

وعلى عكس لقاحات كوفيد-19، التي تم شراؤها من قبل المفوضية ولكن تم دفعها بشكل فردي من قبل دول الاتحاد الأوروبي، سيتم تمويل عقد لقاحات جدري القرود مبدئيا في إطار الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي.