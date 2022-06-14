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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء فلسطين يُثمن استئناف المفوضية الأوروبية المُساعدات لبلاده بعد توقف عامين

صدى البلد

 ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، استئناف المفوضية الأوروبية المساعدات لبلاده بعد توقف دام نحو عامين، مُشيرًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، هي أكبر مُتبرع حاليًا لفلسطين.

وأضاف اشتية، خلال اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في رام الله "نشكر أوروبا على ما قدمته وستقدمه من مساعدات نحن بأمس الحاجة إليها"، موضحًا أن المساعدات الأوروبية "تشمل مجمل القطاعات، في الضفة والقدس وغزة والمناطق ج".

وقال "أوروبا جارة لفلسطين، ونحن ضمن الشراكة معهم، وأمن المتوسط يهمنا، وغاز المتوسط لنا نصيب فيه، والسلام في المنطقة هو ما نعمل من أجله، بحيث ينتهي الاحتلال ونجسد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين على أساس الشرعية الدولية".

وأعرب اشتية عن أمله في أن "تضع أوروبا ثقلها الاقتصادي وعلاقاتها مع إسرائيل من أجل وقف إجراءات تدمير حل الدولتين".

وقال إن "أوروبا شريك للسلام والعدل في المنطقة، ووقفت معنا من أجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني منذ إعلان البندقية في عام 1980، واليوم نحن بحاجة إلى مبادرة سياسية من أجل إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وحماية المقدسات".

وتابع "نأمل في مساعدة أوروبا بالضغط على إسرائيل لتمكيننا من إجراء الانتخابات في القدس، إذ لا يعقل أن تجري انتخاباتها وفي نفس الوقت تحرمنا من إجرائها".

من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "يسعدني أن أعلن أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للعام 2021 ستصرف بشكل سريع، بعد إزالة جميع الصعوبات".

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي شكل لسنوات طويلة أكبر مانح للشعب الفلسطيني، بمعدل 600 مليون يورو سنويا.

وقالت إن "صرف هذه المساعدات بات مهما للغاية لدعم الناس، خصوصا الأكثر احتياجا، لتمكينهم من مواجهة الظروف الحالية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وهذا ما نعمل عليه معا" مع الحكومة الفلسطينية.
ولفتت فون دير لاين، إلى التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على دول المنطقة، بما فيها فلسطين..

وقالت "إن فلسطين كغيرها من الدول، تعاني تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، التي أثر كثيرا في أسعار الغذاء وإمدادات الطاقة، وفلسطين تعتمد إلى حد كبير على أوكرانيا في استيراد سلع غذائية خصوصا القمح، مثلها مثل العديد من دول المنطقة".

وأوضحت أن تحقيق الأمن الغذائي "من أهم العناوين التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي، سواء لتسهيل إمدادات الغذاء أو دعم الإنتاج الذاتي".

وأضافت: "حاليا، نعلن عن صرف فوري لمساعدة بقيمة 25 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي في فلسطين، ونرى ذلك في غاية الأهمية على المدى القصير، على أن نعمل على تعزيز القدرات الذاتية على المدى البعيد".

وأكدت فون دير لاين، أنها ستناقش مع رئيس الوزراء عملية السلام، مجددة ترحيب الاتحاد الأوروبي "بكل الجهود لإحياء عملية السلام القائمة على حل الدولتين، والذي يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة ديمقراطية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل". 

وعزّت المسؤولة الأوروبية رئيس الوزراء بوفاة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مُجددة مطالبة الاتحاد الأوروبي بـ"تحقيق شفاف ومستقل" في ظروف استشهادها. 
 

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