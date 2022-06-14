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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

شروط الاقامة بالفنادق
شروط الاقامة بالفنادق

تصدرت أزمة الفنانة نجلاء بدر محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب منعها عن النزول والاقامة في احدى فنادق الساحل الشمالي بسبب عدم وجود زوجها برفقتها في الفندق مما اثار غضبها وغضب رواد التواصل الاجتماعي من شروط الاقامة ببعض الفنادق.

شروط الاقامة بالفنادق

كشف عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لرقابة على المنشآت الفندقية، حقيقة منع السيدات أقل من 40 عامًا من الإقامة بشكل منفرد في الفنادق.

يأتي ذلك بعد تداول على السوشيال ميديا واقعة منع الفنانة نجلاء بدر من الإقامة بأحد الفنادق في الساحل الشمالي لأنها «سنجل»؛ والتي كانت أثارتها عبر السوشيال ميديا.

وقال "العاصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك فنادق تعمل بتراخيص تتبع المحليات، ولا علاقة لوزارة السياحة بها، لافتًا إلى أن هناك قرى سياحية بالساحل والسخنة لا تُدار من قبل وزارة السياحة؛ والفندق الذي شهد هذه الواقعة تابعًا للإدارة المحلية بمحافظة الإسكندرية وليس وزارة السياحة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

أزمة نجلاء بدر الاقامة بالفنادق شروط الاقامة بالفنادق

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