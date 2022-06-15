4 عقوبات تنتظر قاتل الحيوانات البرية بمخالفة لأحكام قانون حماية البيئة

يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن الاشتراطات والضوابط التي تنظم عملية قتل وصيد الحيوانات البرية، وذلك وفقا قانون حماية البيئة الصادر برقم 4 لسنة 1994، حيث يهدف التشريع فى المقام الأول للحفاظ على الكائنات الحية والنباتات، بهدف أيضا الحماية من وقوع خلل فى التوزان البيئي.

وفيما يلى أهم الغرامات التى تلاحق المخالفين في عملية صيد وقتل الحيوانات البرية، على النحو الأتى:

1- العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من يحاول صيد الطيور أو الحيوانات البرية.



2- عقوبة تصل للحبس والغرامة بقيمة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لكل من قام بقتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها.



3- غرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من حاول تصدير أو استيراد الطيور والحيوانات البرية.



4- الحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لكل من سعى للاتجار فى الحيوانات البرية والطيور الحية أو الميتة كلها أو أجزاء منها.