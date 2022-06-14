ابنة شقيقة إلهام شاهين: هبقى مرعوبة لو مثلت معاها

حلت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، ابنة إيناس شقيقة إلهام شاهين، ضيفة على زهرة رامي، في برنامجها "إصحي بإنرجي"، على راديو إنرجي 92.1، للحديث عن دورها في مسلسل "مين قال".

وقالت إلهام صفي الدين : " حبيت دور زينة جداً من ساعة ما قرأت السيناريو، وتفاجئت كثيراً بردود الفعل من كل الناس"، و اضافت : "الفنانة نادين ساعدتني كثيراً خلال التصوير في الكثير من الشاهد".

وعن ردة فعل خالتها، قالت إلهام صفي الدين: "الفنانة إلهام شاهين لم تكن تتوقع الدور الذي قدمته".

وكشفت إلهام صفي الدين عن طموحاتها الفترة القادمة، قائلة: "أتمني تقديم سينما ومسرح، وأن أتطرق للكثير من الموضوعات والقضايا في الأعمال التي أقدمها، وأتمني التمثيل مع جميع عملاقة الفن".

وأضافت: "نفسي أمثل مع إلهام شاهين وساعتها هأكون مرعوبة، و النجم العالمي ال باتشينو، كما اتمني تقديم المسرح مع شريف منير، ومع المخرجة كاملة ابوذكري".

وأقيم أمس الجمعة 10 يونيو، حفل تكريم الفنانة إلهام شاهين، في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، بمسرح مركز الابداع في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم، من بينهم: (ماجد المصري، وفاء عامر، أمير شاهين، بشرى، ميرنا وليد)، وأخرون.

وحرص عدد كبير من النجوم على الاحتفاء بالنجمة إلهام شاهين، مشيدين بمشوارها الفني الطويل، وبدورها أثنت عليهم وأعربت عن حبها للفن قائلة: «أنا فرحانة اني فنانة وبحب شغلي بجنون».

بدأ الحفل بعرض فيديو تسجيلي عن أعمال الفنانة إلهام شاهين، وفيلم قصير تسجيلي عن مسيرتها بعنوان كيف تصنع التاريخ.. خلطة إلهام، من إخراج د. أشرف أبو النجا، والذي قدمها كسفيرة للفن العربي، وتمثيلها للفن في المحافل الدولية العربية.

وتأثرت إلهام شاهين، قبل صعودها للمسرح لتلقي التكريم، وانهمرت بالبكاء، وقال المخرج د. أشرف أبو النجا: «نجمتنا الكبيرة دمعت قبل صعودها للمسرح».

قدمت الإعلامية الكبيرة هالة سرحان، حفل تكريم الفنانة إلهام شاهين، في ملتقى القاهرة السينمائي، في ندوة عنوانها خلطة إلهام.

وأثنت هالة سرحان على تاريخ إلهام شاهين، الفني، لاسيما مؤخرا في محاربتها للفكر الداعشي الإرهابي المتطرف، من خلال فيلم بطلوع الروح، ولم تخشى محاربة الإخوان وقامت بإغلاق قناة دينية تابعة لهم.

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بالتكريم في ندوة ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، ووجهت الشكر للحضور لاسيما المخرج د. أشرف أبو النجا، والإعلامية هالة سرحان.