رد فعل "إلهام شاهين" على حلق شعر ابنة شقيقتها

قالت النجمة إلهام شاهين؛ أنها كانت معترضة على قرار ابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين؛ بحلاقة شعرها.

ومن جانبها قالت إلهام صفي الدين؛ في برنامج سينماتك المذاع على الفضائية السعودية SBC، أن الأمر لا يتعلق بتعليقات أني أشبه الفرنسيات أو غيره ولكن الأمر يتعلق بمقدار الثقة بالنفس وأن شعر المرأة ليس هو معيار جمالها من عدمه؛ وكان رد إلهام شاهين أنها لا تتمتع بنفس المقدار من الثقة بالنفس.

وعن الجوانب المشتركة بينهم قالت إلهام صفي الدين؛ هناك العديد من الجوانب فإلى جانب الملامح فنحن متشابهتان في الشخصية ولدينا آراء جريئة في الحياة.

جدير بالذكر أن إلهام شاهين تخوض السباق الرمضاني ٢٠٢٢ بمسلسل بطلوع الروح المكون من ١٥ حلقة والذي تتعاون فيه مع المخرجة كاملة أبوذكري.