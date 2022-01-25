آخرهم إلهام شاهين ومنى زكي.. سابقة خناقات تامر أمين مع فنانات مصر

يُعرف عن الإعلامي تامر أمين تصريحاته الصادمة، والتي أوقعته في خلافات كثيرة مع عدد من الفنانات، والراقصات، يأتي أخرهم خلافه مع الفنانة إلهام شاهين بسبب دفاعها عن فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي أثار الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقعت مشادة كلامية بين الإعلامي تامر أمين والفنانة إلهام شاهين على الهواء مباشرة، بسبب دفاع الأخيرة عن فيلم «أصحاب ولا أعز»، وسبق هذا الخلاف عدد من المشادات مع غيرها من الفنانات.

خلافات تامر أمين مع الفنانين:

- تامر أمين مع إلهام شاهين

إلهام شاهين

دافعت الفنانة إلهام شاهين بشدة عن فيلم أصحاب ولا أعز، وعن دور الفنانة منى زكي، مؤكدة: «لو أتعرض عليا دور منى زكي في الفيلم دا هعمله.. ودا انجح وأنضج دور ليها واداءها كان رائع ووصلت كل معاني الفيم بمنتهى الاحترام، ولم أجد لحظة تسببت في خدش حياء المشاهد».

وتابعت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين: «معظم أحداث فيلم أصحاب ولا أعز تحدث في المجتمعات العربية، ومنصة نيتفلكس منصة دولية، وغير متواجدة في كل المنازل المصرية، ويتم دفع أموال لمشاهدة الأعمال المتواجدة عليها.. أرى أن الفيلم رائع وأحيي صناع الفيلم بالكامل، وكان مباراة في التمثيل، وبرافو لكل الممثلين».

- تعليق تامر أمين على مشاركة منى زكي في «أصحاب ولا أعز»

منى زكي واياد نصار

«أنا بقول لـ منى زكي إنتي أكبر من قيمة الفيلم ده وسؤالي لـ منى زكي ما هو السبب وراء مشاركتك في الفيلم؟!، الفيم كله خيانة وكذبونفاق ومثلية.. الـ 7 شخصيات أمثلة لكل الفساد المتواجد في كل العلاقات الإجتماعية».

وتابع خلال تقديم برنامجه" «أنا ضد فكرة المنع لأن المنع يأتي أمام مشاهد أو ألفاظ خادشة للحياء، وانا مع إن الإبداع والفكرة يرد عليه بإبداع ورأي وفكرة.. وأنا ضد سب وقذف والهجوم على منى زكي، وأنا ضد سب وقذف أي حد خاصة وان منى زكي نجمة مصرية ولها أعمال محترمة كثيرة وتاريخها يشفع لها»

وأكمل: «المشكلة الأساسية عندي كانت في دور إياد نصار في الفيلم الذي كان يؤدي دور شخصية مصرية، ودفاعة عن الشخص مثلي الجنسية وهو حر في قراره ودور شخصية إياد نصار لا يعبر عن المصريين مطلقًا».

- تامر أمين مع سما المصري

سما المصري

الراقصة سما المصري، اكثر الراقصات اللاتي تعرضن للهجوم اللفظي من الإعلامي تامر أمين، يأتي اخرهم عندما علق تامر على مبادرة الراقصة الاستعراضية، «دفيهم من البرد»، لتوزيع الكلاسين على الفقراء والمحتاجين، حيث قال: «كفايات حك ياعم الحاج».

وأضاف تامر أمين في برنامجه: «لم أكن أتخيل إني في يوم همدحها على الهواء لكن لما الانسان يقدم على فعل شئ حميد لابد من الإشادة»، وتابع ساخرًا: «اشمعنى الكلسون؟ هو لازم أي حاجة من تحت، مينفعش نديهم جاكيت أو بلوفر، او بطانية».

- تامر أمين و شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

معروف عن المطربة شيرين عبد الوهاب سقطاتها الكثيرة، وتصريحاتها المثيرة للجدل، وفي أحد الأوقات، طالب الإعلامي تامر أمين بوضع حد لها ومنعها من الغناء في الحفلات، ما دفع زوجها في هذا الوقت حسام حبيب من مهاجمة الإعلامي.

- تامر أمين وفيفي عبده

فيفي عبده

لم تسلم الراقصة فيفي عبده من هجوم الاعلامي تامر أمين، حيث هاجمها بسبب فيديوهات الرقص التي تقوم بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، حيث قال في إحدى حلقات برنامجه: «عطيات.. هذا اسم فيفي عبده الحقيقي ولا أعرف كيف تفكر، هل من الممكن أن يعبث الشيطان بعقول الناس ليسيروا في طريق الخطأ وبلا رجعة»، متسائلاً: «هل من الممكن ان تفكر فيفي عبده في آخرتها أم في الهشك بشك».