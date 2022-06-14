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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقابل ملايين الدولارات كمساعدات.. بريطانيا تستعد لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن جهود منع رحلات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلي رواندا، يساعد في أنشطة العصابات الإجرامية بما في ذلك تهريب الأشخاص عبر الحدود.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، توصلت حكومة جونسون إلى اتفاق مع رواندا لترحيل الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بطريقة غير قانونية، إلى البلد الواقع في شرق أفريقيا مقابل ملايين الدولارات كمساعدة تنموية. 

وترى الحكومة البريطانية أن ذلك سيردع البعض عن دفع أموال للمجرمين لمساعدتهم في الانطلاق في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة. 

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وواجهت خطة الحكومة البريطانية سلسلة من التحديات القانونية وأثارت احتجاجات ساخنة في بريطانيا.

ودافعت الحكومة عن اختيارها لرواندا من خلال الاستشهاد باستقرارها وتقدمها الاقتصادي، لكن نقاد يقولون إن الاستقرار يأتي على حساب القمع السياسي.

إفريقيا رواندا بريطانيا الحكومة البريطانية بوريس جونسون

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