مونديال الأندية.. بالمر يقود تشكيل تشيلسي ضد فلومينينسي

أعلن إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، التشكيل الأساسي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة تشيلسي وفلومينيسي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

تشكيل تشيلسي أمام فلومينينسي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو - ناثانيل تشالوباه - توسين أداربيويو - مارك كوكوريا

الوسط: كايسيدو - إنزو فيرنانديز- كريستوفر نكونكو

الهجوم: كول بالمر - بيدرو نيتو - جواو بيدرو

وبلغ تشيلسي نصف النهائي بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي 2-1، بينما تغلب فلومينينسي على الهلال السعودي بنفس النتيجة.

وسيصطدم الفائز من هذه المواجهة بالفائز من لقاء ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة النهائية للبطولة.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير لقيادة اللقاء، على أن يعاونه كل من سيريل موجنير (مساعد أول)، ومهدي رحموني (مساعد ثانٍ)، فيما سيكون الهندوراسي إيفان أركيس حكمًا رابعًا.