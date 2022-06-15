رئيس جامعة حلوان عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني: تسير في هدوء و نعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.. والنائب: حالات الغش قليلة ويتم إحالتها للتحقيق.. ويسمح للطالب دخول الامتحان حتى نصف ساعة

رئيس جامعة حلوان : نحرص على توفير كافة سبل الراحة للطلاب

تمريض حلوان : نحرص على التواصل الدائم مع الطلاب خلال فترة الامتحانات

نائب رئيس جامعة حلوان يكشف الإجراءات المتبعة مع الطلاب خلال فترة الامتحانات

‎صرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، على حسن سير العملية الإمتحانية و انتظامها خلال في ظل الإعداد الجيد والدقة في الالتزام بالضوابط و المعايير الوقائية .



‎وشدد مهدي علي توفير الجامعة لكافة سبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب، واتخاذ سبل الأمن الصحي داخل كل لجنة.

‎وأكد مهدي أنه يتم التنبيه على مسئولي الامتحانات ضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجنة الامتحان، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى أثناء اليوم، تحت إشراف مسؤولي السلامة والصحة، ومراعاة الوقت المناسب بين كل لجنة امتحان وأخرى لمغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة الأخرى، مع التأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات بصورة جيدة.



‎وصرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم و الطلاب أنه بالنسبة لحالة تأخر طالب عن موعد الامتحان فانه يسمح للطالب بالدخول الي لجنة الامتحان حتى نصف ساعة من بداية الإمتحان .



‎وأشار إلى أن الجامعة تتابع مع مع هيئة مترو الأنفاق بشكل دائم للتعرف على أى حالات تأخير أو أعطال لتسهيل إجراءات الامتحانات على الطلاب ومراعاة حالة حدوث عطل أو التأخر .

‎ونوه إلى أنه بالنسبة لعدد حالات الغش والشغب منذ بداية الامتحانات فإن الحالات قليلة جدا ، ويتم إحالتها إلى التحقيق يوميا واتخاذ الإجراءات اللازمة.



صرحت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض بجامعة حلوان على حرصها الدائم على للتواصل المستمر مع الطلاب للاستماع لهم وتلبية مطالبهم، خلال فترة الامتحانات لتوفير كافة سبل الراحة لهم ، حرصا علي سلامتهم و تفوقهم الدائم .



كما أشارت إلى حرص الجامعة الدائم على المتابعة الدورية للطلاب أثناء الامتحانات وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على النجاح.



‏‎وبدأت اللجان بتنظيم دخول الطلاب من بوابات الحرم الجامعي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحديد علامات على بوابات الجامعة تراعى ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمبانى ولجان الامتحان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجنة الامتحانات، وتنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات.

و تحرص كليات جامعة حلوان على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لسلامة الطلاب من خلال تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات وبعدها، إلي جانب التأكيد على ضرورة تهوية القاعات.

و يوضح صدى البلد لطلاب الجامعات عقوبات الغش والشغب خلال لجان امتحانات الجامعات ومن هذه العقوبات :

- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

- كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

- يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

- أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما إلى القضاء.



- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت الغش يلغى امتحانه فى جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان فى أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالى.

- وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.

- ويتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة ، يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.