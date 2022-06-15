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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات دمنهور تنظر محاكمة المتهم بقتل الطفلة رضوى

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين تامر السيد عبد المحسن، وشريف عبد المقصود إبراهيم محاكمة المتهم بقتل الطفلة رضوى التى تم قتلها والاعتداء عليها بمركز كوم حمادة .

وأكدت هيئة المحكمة أن قرار التأجيل للمحاكمة يرجع إلى  إيداع  أسباب رفض طلب الدفاع برد المحاكمة .

كانت محكمة جنايات دمنهور نظرت أولي جلسات محاكمة م.ال، في 13 فبراير الماضي، المتهم في القضية رقم 30350 لسنة 2021 جنايات كوم حمادة، والمقيدة برقم 1861 لسنة 2021 جنايات کلي جنوب دمنهور، بقتل الطفلة رضوى محمد زايد، 9 سنوات، والتعدى عليها، حيث طالبت هيئة الدفاع عن المتهم بطلب رد المحكمة.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر الماضى  عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم حمادة بلاغا من والد الطفلة رضوى محمد زايد، يفيد بتغيب ابنته 9 سنوات، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات بقرية كفر سلامون وعدم عودتها للمنزل.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية بالبحيرة إلى أن مرتكب الجريمة محمد ا.ال، 25 عاما، سائق توك توك، حيث قام باستدراج الطفلة لمسكنه أثناء عودتها للمنزل بزعم إعطائها شيئا لوالدتها، وحاول التعدي عليها إلا أنها قامت بالصراخ، فقام بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يده، عقب ذلك قام التعدى عليها ثلاث مرات، وفق تقرير  الطب الشرعي، ثم وضعها داخل جوالين وإلقائها أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من جثمانها.
 

محكمة جنايات دمنهور جنايات دمنهور

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