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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: إيهاب جلال مستمر مع منتخب مصر رغم الهزيمة أمام كوريا

صدى البلد

كشف أحمد حسن منتخب مصر  السابق عن مصير إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الأول عقب الهزيمة برباعية مقابل هدف أمام كوريا الجنوبيه في المباراة الوديه التي أقيمت صباح اليوم 

 

وكتب احمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” : “خاص ومفاجأة.. خالد الدرندلي طلب من إيهاب جلال عدم تقديم استقالته بعد مباراة كوريا وأكد له أنه مستمر في تدريب المنتخب ”

 

خسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب كأس العالم سول.

أحرز هدفي كوريا الجنوبية في الشوط الأول، هوانج يوي  في الدقيقة 17، وكيم يونج في الدقيقة 21.

وسجل مصطفى محمد  هدف تقليص الفارق لمنتخب مصر في الدقيقة 38، ثم ذهب لإيهاب جلال ووجه له التحية.

وتعرض أحمد رفعت لإصابة عضلية في الدقيقة 68 وغادر ملعب المباراة وحل زيزو بدلا له، ثم تعرض مصطفى محمد لإصابة عضلية أيضا في الدقيقة 80 وحل أحمد عاطف بدلا له.

جاء هدف كورويا الجنوبية من تسديدة قوية لـ تشو جو سونج في الدقيقة 85، سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الشناوي.

وأحرز منتخب كوريا الجنوبية الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق كون تشانج.

وبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش  - ياسر إبراهيم - عمر كمال.
خط الوسط: عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حمدي.
خط الهجوم: إبراهيم عادل -  أحمد رفعت مصطفى محمد.

تشكيل كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى : سيانج كيم جيو

خط الدفاع : كيم جن سو - كيونج وون كوان - يونج جوان كيم - كيم تاي هوان.

خط الوسط : يونج جونج -  بايك سونج - كوون تشانج هون.

خط الهجوم : سون هيونج مين - جو هوانج - سيونج بيوم.

وفقد منتخب مصر معظم نجومه الأساسيين أمام كوريا الجنوبية للإصابة، حيث غاب كل من، محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد النني وأحمد حجازي وأحمد فتوح وإمام عاشور وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وعمر مرموش.

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