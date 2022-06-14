تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر ‏لها مساء غد على استاد الأهلي we السلام، ‏والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم ‏فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وأحمد ‏سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف. ‏