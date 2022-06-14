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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري

الاهلي
الاهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر ‏لها مساء غد على استاد الأهلي we السلام، ‏والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم ‏فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وأحمد ‏سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف. ‏

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