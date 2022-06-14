الشباب والرياضة: نتائج بحث الشكاوى بأزمة اتحاد الكرة والأهلي ستعلن الخميس.. فيديو

قال محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الرياضة إن وزارة الشباب والرياضة تتابع ما يحدث في اتحاد كرة القدم عن كثب وأيضاً في المنتخب الوطني.

وأوضح خلال مداخلة " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON"، أن أزمة مباراة كرة القدم تتلخص في ثلاثة نقاط رئيسية الأولى هي أزمة النادي الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا مع نظيره فريق الوداد الشقيق والجزء الثاني يتعلق بالشق الإداري داخل إتحاد كرة القدم وثالث هي خسارة المنتخب في مباريتي إثيوبيا وودية كوريا الجنوبية اليوم .

وأكد أن لجنة بحث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة لها دور هام جداً وكبير في بحث معطيات الأمور داخل اتحاد الكرة خلال المرحلة الأخيرة حيث زارتا الناي الأهلي واتحاد الكرة وتبحث في كل اللجان المتعاقبة خلال الفترة الماضية .

كاشفاً أن اللجنة تعمل على قدم وساق لبحث تفاصيل الأزمة ومن المتوقع إعلانها لنتائج ماوصلت إليه الخميس القادم أو مطلع الأسبوع المقبل على الأكثر عبر تقرير مفصل وسيتم إعلانها في تقرير في منتهى الشفافية للرأي العام ".

وحول مسؤولية ودور وزارة الرياضة في الأزمة قائلا " إن الوزارة لا تتدخل فنياً في أعمال الاتحادات الرياضية لأنها مستقلة لكن دور الوزارة رقابي حيث بوسعها إحالة ملفات الفساد إذا ما ثبتت للنيابة العامة إذا كان هناك فساداً مالياً بالإضافة للأخطاء الإدارية عبر ألية التحكيم الرياضي أو مركز التسوية كونه المنوط به النظر في الشق الإداري أو الأخطاء الفنية ".

أكمل : بنبحث عن كافة أشكال الفساد سواء مالي أو إداري وكل ما تقدم به النادي الأهلي من شكاوى واللجنة المشكلة ستبحث في ذلك إذا ثبت وجود فساداً مالياً أو إدارياً ".