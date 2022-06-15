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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يجب مساندته.. محمد فاروق: إيهاب جلال مظلوم ولا يتحمل نتائج المنتخب |فيديو

إيهاب جلال
إيهاب جلال

أكد الإعلامي محمد فاروق أن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني لا يتحمل بمفرده مسئولية هزيمة الفراعنة أمام كوريا الجنوبية ظهر اليوم برباعية مقابل هدف.

وقال فاروق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN": "إيهاب جلال تولى مهمة المنتخب الوطني في ظروف صعبة، بعد رحيل البرتغالي كارلوس كيروش وخسارة كأس الأمم الأفريقية الماضية، ثم عدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم بقطر، وهو لا يتحمل مسئولية تراجع نتائج الفراعنة، فهو لم يخض سوى ثلاثة مباريات فقط".

واختتم: " الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام هو من أتى بإيهاب جلال، لذلك لابد من مساندته طالما وقع عليه الاختيار من أعضاء الاتحاد".

 

محمد فاروق إيهاب جلال منتخب مصر أخبار الرياضة كوريا

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